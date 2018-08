Botafogo-SP faz gol nos acréscimos, vence nos pênaltis e vai à Série B

O BOTAFOGO VENCEU NO TEMPO NORMAL POR 1X0 E NOS PÊNALTIS POR 4X3! ESTAMOS NA SÉRIE B! #ORGULHODERIBEIRÃO pic.twitter.com/OHBSuC2zAg — Botafogo F.C. (@BotafogoSP) 27 de agosto de 2018

O Botafogo-SP coroou a temporada em que comemora o seu centenário com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, uma semana após ser derrotado por 1 a 0 pelo xará Botafogo-PB em João Pessoa, o time paulista devolveu o placar em Ribeirão Preto – com direito a gol no último minuto de jogo. Nos pênaltis, fez 4 a 3 e garantiu presença na segunda divisão nacional.

O resultado classificou o Botafogo-SP para as semifinais da atual edição da Série C. O adversário da fase seguinte sairá do confronto entre Cuiabá e Atlético-AC, na segunda-feira, em Rio Branco. No jogo de ida, o time do Mato Grosso abriu vantagem com uma vitória por 2 a 0.

A outra semifinal da terceira divisão já está definida. Será disputada entre Operário-PR, que passou pelo Santa Cruz, e Bragantino, algoz do Náutico.

Para se juntar ao grupo dos semifinalistas, o Botafogo-SP teve que sofrer no Estádio Santa Cruz. Contando com o apoio da sua torcida, viu a missão ser facilitada depois que Fábio Alves desferiu um carrinho em Lucas Mendes e foi expulso, aos 24 minutos do segundo tempo.

Com um jogador a mais, o Botafogo-SP passou a pressionar o seu xará, que já se esforçava para não fazer a bola rolar. Aos 47 minutos, não houve jeito. Caio Dantas foi acionado por Salino e chutou forte, no alto, para abrir o placar e deixar o público local em êxtase.

Nos pênaltis, o primeiro a desperdiçar foi Juninho, do Botafogo-PB, que chutou no travessão. Logo em seguida, porém, Everton Santos cobrou mal e parou na defesa do experiente goleiro Saulo. Por sorte, Marcos Aurélio também não converteu. Coube, então, a Felipe Augusto fechar a contagem em Ribeirão Preto.