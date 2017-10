Vinícius Júnior faz Flamengo entrar em rota de colisão com a CBF

A relação entre a diretoria do Flamengo e a CBF não é das melhores. Isso porque a entidade ficou extremamente aborrecida com a decisão do clube de não liberar o meia Vinícius Junior para a disputa do Mundial Sub-17, que começa nesta sexta-feira na Índia. Convocado após o Rubro-Negro ser consultado e autorizar a sua liberação, o atleta acabou sendo excluído da Seleção Brasileira na última sexta-feira, quando a CBF foi comunicada da negativa do Flamengo.

O Flamengo alegou nas tratativas com a CBF de que a liberação de Vinícius Junior dependeria da conquista do título da Copa do Brasil, o que não aconteceu. Porém, em nenhum momento o Rubro-negro teria condicionado isso à entidade. Como ficou com o vice e não garantiu vaga na Copa Libertadores, os flamenguistas entenderam que precisam contar com o jogador, liberando apenas o outro convocado, o atacante Lincoln, que não foi efetivado ainda entre os profissionais.

O presidente da CBF, Marco Polo del Nero, chegou a pedir a Eduardo Bandeira de Mello a liberação, alegando que já tinha sido gasto dinheiro com a liberação do visto do jogador e que, pelo curto prazo antes do começo da competição, a Seleção Brasileira não poderia mais convocar um outro jogador. Um esforço em vão, pois o dirigente flamenguista se mostrou irredutível.

Nos bastidores da entidade se comenta inclusive que o corte do meia Diego, por lesão na parte posterior da coxa esquerda, teria sido uma represália ao Flamengo, uma vez que o jogador participou da derrota de 1 a 0 para a Ponte Preta. A entidade teria orientado a liberação do apoiador, fato que não foi confirmado pelas partes. Resta saber os desdobramentos destes episódios na sequência política do futebol nacional.

O elenco do Flamengo retornou aos treinos nesta quarta-feira, depois de ganhar a terça-feira. Os jogadores participaram de um trabalho regenerativo. Poupado do jogo contra a Ponte Preta, o meia Everton, que vem se recuperando de lesão na panturrilha esquerda, trabalhou normalmente com os companheiros. Nesta quinta-feira as atividades no Ninho do Urubu estão previstas para a parte da manhã. O próximo compromisso do Flamengo será o clássico contra o Fluminense, no dia 12 de outubro, às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.