Vinícius Júnior critica arbitragem, mas elogia resultado

O Flamengo ficou no empate com o Palmeiras, nesta quarta-feira, em São Paulo. Com o resultado, os rubro-negros mantiveram boa vantagem sobre os rivais na liderança do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada por uma confusão entre os jogadores nos minutos finais. O atacante Vinícius Júnior negou que tenha discutido com Felipe Melo antes disso e colocou a culpa no árbitro.

“Não briguei com o Felipe Melo, não. Ele é meu paizão, sempre me dá conselhos. O árbitro que marcava umas faltas para eles e não para nós. Deixou o jogo rolar muito e deu nisso”, disse.

Vinícius Júnior elogiou o resultado na capital paulista, principalmente com o pensamento no restante do campeonato.

“Nós viemos aqui e empatamos com o Palmeiras após levar o gol. Fizemos um bom jogo, poderíamos ter saído com a vitória. Depois voltar e seguir na liderança do Brasileiro”, declarou.

Este deve ter sido o último jogo de Vinícius Júnior com a camisa do Flamengo. O jogador é esperado no Real Madrid após a Copa do Mundo para realizar a pré-temporada com a equipe espanhola.