Torcidas de Fortaleza e Palmeiras protagonizam confusão nas arquibancadas

As torcidas de Fortaleza e Palmeiras protagonizaram uma confusão nas arquibancadas da Arena Castelão neste domingo, durante a partida entre as duas equipes válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

Tricolores e palmeirenses chegaram a arremessar objetos uns nos outros durante a partida, e o contingente policial presente na Arena Castelão teve de agir para controlar os ânimos desses torcedores.

Dias antes do duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma grande polêmica foi criada em relação à venda de ingressos do setor visitantes. O Palmeiras reclamou do preço cobrado pelo Fortaleza para os bilhetes destinados aos seus torcedores e, inclusive, conseguiu uma liminar no STJD que exigia a comercialização das entradas no mesmo valor praticado a um setor equivalente que seria ocupado pelos tricolores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com