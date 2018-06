Terminar 1º semestre no G4 é o foco do São Paulo contra o Vitória

O São Paulo se despede de seu torcedor na noite dessa terça-feira, contra o Vitória, no Morumbi. O confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro é o último compromisso antes da pausa por causa da Copa do Mundo, e o grande objetivo do tricolor é assistir ao Mundial pelo menos no G4. Assumir a vice-liderança seria a ‘cereja no bolo’.

A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília) e pode deixar o time de Diego Aguirre a três pontos do líder Flamengo, que no dia seguinte enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque.

Além disso, fechar o primeiro semestre no pelotão de cima pode ser fundamental para a ambição do clube na retomada do Brasileirão, isso porque o primeiro desafio pós-Copa será justamente contra o Flamengo, dia 18 de julho, fora de casa. Na mesma semana, o tricolor terá Corinthians e Grêmio pela frente.

Ou seja, vencer o Vitória no Morumbi é crucial. Dessa forma, é óbvio que o treinador uruguaio mais uma vez não irá abrir mão de seu mistério na escalação.

“A gente não sabe quem vai iniciar, mas independente de quem jogar a gente espera fazer um grande jogo, repetir as boas atuações em casa, para encostar no líder, que é o Flamengo”, comentou o zagueiro Bruno Alves, na véspera do jogo.

Do outro lado, depois de bater a Chapecoense, e arrancar um bom empate diante do Corinthians, em Itaquera, o Vitória quer manter o embalo. Para isso, a equipe treinada por Vagner Mancini tentará um bom resultado diante do Tricolor, fora de casa.

Para a partida, o treinador não poderá contar com Kanu, suspendo pelo terceiro cartão amarelo e Aderllan, que pertence ao clube do Morumbi. Com 20 gols sofridos, o Rubro Negro passou intacto na defesa nas duas últimas partidas, e vai buscar não ser vazado pela terceira vez seguida no Brasileirão para passar a parada da Copa do Mundo, longe da zona de rebaixamento, o que seria importante, visando ter uma maior tranquilidade na preparação no período do Mundial.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X VITÓRIA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 12 de junho de 2018, terça-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza (ambos de MG)

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Petros (Liziero), Nenê e Lucas Fernandes; Everton; Diego Souza

Técnico: Diego Aguirre

VITÓRIA: Elias; Cedric, Ramon, Bruno Bispo e Jeferson; Lucas Marques, Rodrigo Andrade, Rhayner; Wallyson, Neilton e André Lima.

Técnico: Vagner Mancini