Pedro admite responsabilidade maior sem Pablo e Balbuena

O jovem Pedro Henrique, de 21 anos, será o nome mais experiente da dupla de zaga do Corinthians na partida contra a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília) da quarta-feira, na Arena Condá, em partida adiada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acostumado a ficar ao lado de Pablo e Balbuena, titulares do setor, ele admitiu que terá uma responsabilidade maior com a presença de Léo Santos, de 18 anos, já que o paraguaio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Sem dúvida, gera uma responsabilidade a mais por eu ser mais velho, assim como é para o Balbuena quando joga comigo. Mas tenho certeza que o Léo vai desenvolver um grande papel contra a Chapecoense”, explicou Pedro, que já foi titular em nove partidas na competição.

Para ele, o time tem que mostrar total recuperação com relação à derrota por 1 a 0 diante do Vitória, no último sábado, em Itaquera, que quebrou uma série de 34 jogos de invencibilidade na temporada.

“Se olhar nas estatísticas aí, tivemos várias chances, posse de bola nossa. Vitória veio com essa proposta, foram felizes. Infelizmente, se continuasse até agora a gente não ia fazer o gol. É levantar a cabeça, pensar nesses três pontos pela frente no jogo contra a Chape”, avaliou.

Será, por sinal, a segunda vez que Pedro Henrique forma uma dupla com Léo. Ano passado, na errante campanha da equipe que ficou em sétimo no Brasileiro, eles atuaram lado a lado contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

Naquela ocasião, apesar da atuação elogiada pelos companheiros, os dois foram incapazes de travar um jogada já nos acréscimos da partida, quando Rafael Moura desviou lançamento do meio-campo e empatou o placar em 1 a 1.

“É um garoto que vem trabalhando firme, tem um grande potencial, torço muito para ele. É dar continuidade porque quem está entrando do banco vem dando conta do recado”, assegurou Pedro, que volta a treinar, junto com o restante do elenco, na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.