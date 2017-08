Levir espera Oliveira e se anima com Nilmar para a Libertadores

O técnico Levir Culpi não escondeu sua animação ao contar com a estreia de Nilmar na noite do domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. À espera do centroavante Ricardo Oliveira, que se machucou no treino de sábado, ele considera o reforço um trunfo para as quartas de final da Libertadores

“O Ricardo foi um susto muito grande que passamos, mas felizmente ele está bem, está se recuperando. Parece que não é nada muito grave, vai voltar em breve”, avaliou o comandante, que se vê bem servido na posição de goleador.

“É bom ver o Nilmar voltando, a técnica dele é indiscutível. Eu precisava colocá-lo em situação de jogo. Ele participou de coletivos e foi muito bem. Temos o Ricardo, o Kayke, o Nilmar e não dá pra escalar todo mundo, mas ele será muito importante. Ele é muito rápido nas ações, será muito importante. É uma ótima posição, principalmente na Libertadores”, explicou.

O que incomoda Levir, porém, é o fato de o Peixe não ter marcado gols nas últimas três vezes em que atuou pelo Brasileiro. Para ele, o time precisa ser mais contundente quando cria situações de gol, principalmente em jogos longe de seu domínio.

“Nosso ataque não faz gols há três ou quatro jogos. Criamos algumas situações, nossa defesa está muito bem. São coincidências. Hoje faltou o último passe. Se levar em consideração o ataque que nós temos… Temos que melhorar”, concluiu.