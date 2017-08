Ricardo Oliveira vira desfalque no Santos; Nilmar é relacionado

O Santos não poderá contar com Ricardo Oliveira no duelo contra o Coritiba, neste domingo no Couto Pereira. O atacante de 37 anos sofreu uma pancada nas costas e foi retirado da atividade. Ele realizará exames ainda neste sábado, mas já foi vetado pelo departamento médico do clube.

O camisa 9 acabou sendo substituído por Nilmar, que poderá fazer sua estreia pela Peixe. Pela primeira vez desde sua chegada no dia 10 de julho, o jogador entrou para a lista dos relacionados do técnico Levir Culpi.

Bruno Henrique, Jonathan Copete e David Braz treinaram normalmente durante a semana, após serem poupados na última rodada, e estão à disposição para o confronto deste domingo.

Renato continua se recuperando de dores musculares que o tiraram dos jogos contra Atlético-PR, válido pela Libertadores, e Fluminense, pelo Brasileirão. Ele voltou a treinar com os demais jogadores no início desta semana, mas ainda não tem condições de atuar.

Caju segue em processo de negociação e, por isso, não vem sendo relacionado. O zagueiro Cleber Reis e o meia Rafael Longuine foram liberados para negociar empréstimo com outro clube e também não foram chamados. Além deles, Emiliano Vecchio, Vitor Bueno e Matheus Jesus ficaram de fora por decisão da comissão técnica.

Confira os 21 atletas relacionados:

Goleiros:Vanderlei e Vladimir

Zagueiros:David Braz, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo

Laterais:Daniel Guedes, Orinho, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas:Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima e Matheus Oliveira

Atacantes:Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Nilmar, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández