Internacional busca empréstimo de Luiz Felipe; Santos não deve aceitar

O Internacional quer o empréstimo do zagueiro Luiz Felipe. O Santos, porém, não está disposto a liberá-lo. A negociação está em estágio inicial. Em abril, o Peixe recusou uma oferta do Bahia pelo defensor.

O alvinegro não tem a intenção de emprestar mais jogadores e conta com Luiz para o segundo semestre. Com a provável venda de Lucas Veríssimo, o zagueiro terá mais espaço. Ele é, atualmente, a quarta opção do técnico Jair Ventura, atrás dos titulares Veríssimo e Braz, do reserva Gustavo Henrique e à frente de Robson Bambu.

Diante desse cenário, a única opção para o Inter seria comprar Luiz Felipe. O defensor foi contratado por R$ 1 milhão junto ao Paraná em 2016. O contrato vai até 2022. O Santos tem 55% dos direitos econômicos do atleta.

Titular antes de passar por cirurgia no joelho direito no fim de 2016, Luiz ainda busca recuperar seu espaço no Peixe. O zagueiro de 22 anos disputou oito partidas na temporada.