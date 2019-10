Galhardo relata ato racista de torcedor do Santos na vitória sobre o Ceará

Thiago Galhardo relatou suposto ato de racismo e xenofobia de um torcedor do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.

A reportagem do Esporte Interativo relatou na transmissão os gritos contra Fabinho e Galhardo após a virada do Peixe. Galhardo comentou e ironizou a falta de entendimento de geografia.

“Acho que eles vem ver o espetáculo, que foi bonito, parabéns pela vitória do Santos. Mas querem menosprezar o Fabinho, a mim, fazer auto racismo chamando de negão, vagabundo… Futebol perde sua essência. Brasileiro tem que se controlar mais. Não pode ter isso, o cara ficar, ao meu ver, embriagado, xingar a gente… Tinha que estudar um pouco mais, conhecer a geografia no Brasil, falar que o Ceará joga no Norte, ou eu que não entendo muito, estudei de sacanagem… Parabéns ao Santos pela virada. Nosso time fez um bom jogo, infelizmente tomamos um gol dentro da pequena área com três zagueiros em campo, realmente um lance muito rápido. É lamentar. Infelizmente tomei o terceiro amarelo, vou descansar e me recuperar o mais rápido possível para que sábado que vem possa estar em campo e ajudar meu time”, disse Galhardo.

Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre o racismo no futebol levantado em declaração de Roger Machado, comandante do Bahia.

“Isso me surpreende. Se você me diz, creio que não seja um tema de racismo, mas de decisões momentâneas, casuais. Somos todos iguais, não é a cor. Se formos pela cor, os mais talentosos da história são negros. Talento vem desse lugar. Tenho um grande respeito e o que você me diz que mude e que todos tenham a mesma oportunidade. É um país livre e igualitário. Seria horrível que existisse racismo”, afirmou o argentino.