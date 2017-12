Férias e negócios “multilaterais” adiam reforços no Corinthians

O Corinthians tinha como objetivo anunciar ao menos três atletas na última semana, antes do Natal, dando uma resposta para a sua torcida em meio às saídas de Pablo e Guilherme Arana. Ao final deste período, porém, a Fiel não só ficou sem novidade como ainda perdeu o artilheiro Jô, negociado com o Nagoya Grampus-JAP. Para isso, porém, a explicação é o período do ano e complexidade das negociações em curso.

Já acertado com o volante Renê Júnior, que assinará contrato assim que se apresentar ao lado de todo o elenco, no dia 3 de janeiro, o Alvinegro tem centrado seus esforços em jogadores que demandam uma recompensa para a aquisição. Sem grande fluxo de caixa, apesar do montante de R$ 43 milhões a ser arrecadado com Jô, a aposta foi na troca de atletas. Aí surge o problema corintiano.

Com jogadores passando férias em diversas partes do Brasil e, em grande número, nos Estados Unidos, a diretoria tem enfrentado dificuldade na hora de consultar o interesse deles em ir para outras equipes. Mesmo com a aprovação de Carille e a aceitação dos clubes de destino, não há possibilidade de dar prosseguimento à transação sem o “ok” dos outros nomes envolvidos.

Um exemplo claro disso é o da tratativa para contratar o meia Gustavo Scarpa. Nome de maior impacto entre os pretendidos pelo Timão, o armador só chegará caso o Alvinegro acerte a cessão de três nomes para o Fluminense. Os favoritos são Léo Príncipe, Giovanni Augusto e Lucca, que estava na Ponte Preta neste ano, triplicando o número de acertos contratuais de um negócio “normal”, apenas com dinheiro envolvido.

O próprio Giovanni, por exemplo, já frustrou o clube em uma transferência no primeiro semestre de 2017. Utilizado para seduzir o Inter a ceder o meia Valdivia, ele pediu para ser mantido no elenco por confiar na sua capacidade de dar a volta por cima. Autor de um gol importante contra o Atlético-PR, na reta final do Brasileiro, ele disse reiteradas vezes que acredita em um ano melhor em 2018.

Outro que terá sua chegada atrelada à saída de atletas presentes no atual elenco é o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Com praticamente tudo resolvido com o Corinthians, ele espera apenas a definição do Bahia com os corintianos para ser anunciado como substituto de Guilherme Arana no clube.

Até o momento, no entanto, enquanto a diretoria tenta resolver as complexas negociações, apenas Júnior Dutra foi oficialmente apresentado como contratação. Caso não corra e consiga apresentar nomes entre o Natal e o Ano Novo, o Timão dificilmente cumprirá o desejo de Fábio Carille, que queria começar o ano com 90% do seu elenco já definido.