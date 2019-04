Estudo revela que São Paulo tem o ingresso mais barato da Série A

O Campeonato Brasileiro da Série A terá início neste final de semana com dez partidas distribuídas no sábado e no domingo. Considerando os valores cobrados por cada um dos times que disputarão o torneio, a plataforma de descontos Cuponation organizou um ranking dos ingressos mais caros aos mais baratos dos times que disponibilizaram a informação dos preços em seus sites oficiais. A entrada mais em conta dentre os dez times presentes na lista é do São Paulo, ao lado do Ceará, que cobram R$ 40 reais pelo bilhete mais barato.

O Tricolor adotou uma política de ingressos com preços populares desde a campanha do Campeonato Brasileiro de 2017, quando o time corria o risco de ser rebaixado para a Série B. A partir de então, o clube costuma ter entradas mais baratas em relação aos rivais.

Para efeito de comparação, de acordo com o estudo, o Corinthians cobra R$ 54 pelo ingresso mais em conta, enquanto a entrada mais barata para assistir a um jogo do Palmeiras no Allianz Parque custa R$ 90. O Santos não disponibilizou informações dos preços de ingressos em seu site.

O clube que tem a entrada mais cara da Série A é a Chapecoense, que cobra no mínimo R$ 120 para que o torcedor assista a uma partida na Arena Condá. Logo na sequência aparece o Athletico Paranaense, cuja entrada mais em conta tem o valor de R$ 100.