Dorival manda recado para torcida: “Colocar o clube no caminho das vitórias”

Anunciado como novo técnico do São Paulo, Dorival Júnior será apresentado apenas na próxima semana. Mesmo ainda longe do clube, o experiente treinador já mandou um recado para a torcida são-paulina. Nesta quinta-feira, o Tricolor divulgou um vídeo onde Dorival aparece pedindo o apoio dos torcedores.

“Alô, torcida são-paulina. Quero agradecer ao apoio e carinho que tenho recebido nos últimos dias. E dizer que conto com todos vocês para colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e conquistas. Um grande abraço a todos”, disse Dorival em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Dorival fechou contrato até o fim de 2018 com o Tricolor, e tem como principal missão tirar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o primeiro da zona da degola, com 11 pontos somados.

A última vitória do São Paulo na competição, ainda sob o comando de Rogério Ceni, aconteceu no dia 08 de junho. Em partida válida pela quinta rodada, o clube do Morumbi bateu o Vitória por 2 a 0. Desde então, o São Paulo entrou em campo em outros seis jogos, perdendo quatro e empatando dois.

Nos últimos anos, Dorival teve em cinco oportunidades a missão de livrar um clube da zona de rebaixamento. A melhor posição alcançada pelo comandante foi com o Santos, em 2015, quando tirou o time da delicada situação e terminou o Brasileirão em sétimo lugar.

Por conta de problemas pessoais, Dorival irá assumir o Tricolor apenas na próxima segunda-feira. O clássico deste final de semana entre São Paulo e Santos, que acontece domingo, na Vila Belmiro, terá Pintado no comando são-paulino, com o auxílio de André Jardini, treinador do Sub-20.