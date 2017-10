Desfalcado, Corinthians se reapresenta sem pistas sobre titulares

O Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira, após dois dias de folga, no CT Joaquim Grava, na capital paulista. A atividade contou com uma série de desfalques no elenco comandado por Fábio Carille.

O volante Paulo Roberto e o atacante Jô seguem fora dos gramados por conta de problemas físicos. O atacante, inclusive, postou vídeo mostrando seu tratamento para estar à disposição contra o Coritiba, na próxima quarta-feira, em Itaquera.

Além deles, o zagueiro Léo Santos não participou do treino com os demais atletas, apenas dando voltas ao redor dos campos no CT. Completando a lista de desfalques, o goleiro Cássio está com a Seleção Brasileira, enquanto o defensor Balbuena e o atacante Romero fazem parte do elenco do Paraguai.

Em campo, a atividade começou apenas com os goleiros Walter, Matheus Vidotto e Caique. Depois, os demais atletas à disposição de Carille foram ao gramado, iniciando os trabalhos com dois treinos de passes curtos e com apenas um toque na bola. Fabinho, ex-volante e atualmente membro da comissão técnica, completou o treino para totalizar 20 participantes.

Depois, foram divididos quatro times para a realização de confrontos em campo reduzido. Por fim, sob o comando do auxiliar Osmar Loss, houve um coletivo em campo reduzido, com dois times de nove e os arqueiros Vidotto e Caique como curingas.

Sem Balbuena e Léo Santos, o que reduziu ainda mais as opções de zaga, o lateral esquerdo Moisés foi improvisado ao lado de Pedro Henrique em uma das equipes, enquanto o goleiro Walter formou dupla com Pablo no outro. Não houve nenhuma indicação de possíveis titulares contra o Coxa.

Durante a atividade, chamou a atenção um pequeno desentendimento entre o volante Fellipe Bastos e o atacante Clayson. Após uma dividida, o autor dos gols do Timão contra São Paulo e Cruzeiro reclamou do companheiro, que se defendeu dizendo que não havia feito nada. Após rápida reclamação, os ânimos já se acalmaram.

O Corinthians volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, mantendo a preparação para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Coritiba, em Itaquera, às 21 horas (de Brasília). Para o jogo, o líder do Campeonato Brasileiro terá os desfalques de Fagner, Romero e Gabriel, todos suspensos.

*Especial para a Gazeta Esportiva