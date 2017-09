Corinthians renova contrato com Fábio Carille até o final de 2019

O Corinthians anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, que renovou o contrato do técnico Fábio Carille até o final de 2019, com opção de extensão por mais um. O acerto se deu pela manhã, em uma reunião da diretoria corintiana com os empresários do treinador, encerrando uma negociação que se enrolava há cerca de um mês, apesar de só ser confirmada pelas partes durante essa semana.

“Quero comunicá-los que, hoje pela manhã, aconteceu uma reunião lá no clube e eu renovei com o Corinthians por mais dois anos, além de outro como opção. Fico muito feliz, é um sonho para mim”, comentou o treinador, que deu a notícia ao lado do presidente Roberto de Andrade. “Por mim, eu renovava com o Carille por mais tantos e tantos anos, infinitos anos”, avaliou o dirigente. “Reunião bem rápida, todo mundo queria”, continuou o presidente.

A confirmação da renovação se dá em meio ao pior momento do clube no Campeonato Brasileiro, confirmando a tese da diretoria de que não há caminho melhor para o clube do que a manutenção do comandante no cargo. Havia, porém, um temor a respeito da eleição presidencial do clube, marcada para fevereiro. O próprio mandatário, no entanto, disse que não precisou consultar candidatos para decidir pela renovação.

“Não tem como fazer isso, não tem nenhuma candidatura oficializada. Existem pessoas que querem, mas nada oficial. Como o Carille fazia questão e nós também, não tinha como aguardar. Tive que antecipar. Fiz dentro do meu mandato, sem problema nenhum”, avaliou Roberto. “Com certeza (ele é o melhor técnico do Brasil). Os números dizem isso”, continuou.

Contratado no início do ano após o colombiano Reinaldo Rueda, hoje no Flamengo, rejeitar a proposta corintiana, Carille já soma 65 jogos pelo Alvinegro, incluindo oportunidades em que foi interino. Agora terá, ao menos no papel, segurança para montar um trabalho a longo prazo.

“Eu não me preocupo com isso, vou trabalhar, vou ser avaliado, presidente junto com os diretores tiveram convicção para me contratar. Nem sei quem vai ser o presidente, então vou fazer o meu trabalho tranquilo. É uma emoção para mim, podem ter certeza”, concluiu Carille.