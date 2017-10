Corinthians desembarca com discrição após derrota para o Bahia

O Corinthians desembarcou no aeroporto de Guarulhos, nesta segunda-feira, retornando após a derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, no último domingo. Apesar de voltar com um revés na bagagem, o clima não era de tensão.

Os integrantes da delegação chegaram a São Paulo com calma, sem grandes movimentações de torcedores. Alguns poucos curiosos, que viam as câmeras e perguntavam o que estava acontecendo, paravam para esperar os atletas.

Na chegada, inicialmente saíram alguns membros da comissão técnica, como o preparador de goleiros Mauri Lima e o técnico Fábio Carille. O comandante corintiano foi o primeiro assediado para tirar fotos com fãs.

Aos poucos, em diferentes grupos, os jogadores do elenco foram desembarcando. Discretos, eles paravam quando abordados por torcedores, mas o volume de pessoas não era muito grande.

O diretor de futebol Flávio Adauto e o gerente de futebol Alessandro também apareceram juntos. O ex-lateral estava falando ao telefone quando passou pelos jornalistas.

Mesmo com o revés para o Bahia, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 58 pontos. O time tem confronto importante contra o Grêmio na próxima quarta-feira, em Itaquera. Os gaúchos têm 49 e sonham com uma vitória para entrarem novamente com força na luta pelo título.