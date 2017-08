Atlético Goianiense empresta dois jogadores para a base do Corinthians

O Atlético Goianiense anunciou, por meio do seu site oficial, que o atacante João Pedro e o volante Guilherme Borges foram emprestados pelo período de um ano para a categoria de base sub-20 do Corinthians, com opção de compra ao final do vínculo.

Caso o Timão queira contar com os serviços dos jogadores em definitivo após o contrato de empréstimo, o Dragão receberá, além de uma quantia financeira não revelada, 50% dos direitos econômicos dos dois atletas.

Tanto João Pedro quanto Guilherme Borges foram revelados na base do Atlético Goianiense e disputaram a edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe goiana. Após a competição, os jogadores foram convocados para o elenco principal do clube para a disputa do Campeonato Goiano.

“Minha expectativa é muito boa. Todo jogador sonha em jogar em alto nível e em um clube grande, como o Corinthians”, afirmou o volante Guilherme. “Quando eu recebi a notícia, a felicidade foi enorme. Comuniquei minha família, os amigos e todos ficamos muitos felizes”, ressaltou o atacante João Pedro.

João Pedro tem 19 anos e marcou quatro gols com a camisa do Dragão, sendo três em sua estreia, na vitória da equipe contra o Crac por 3 a 0. Já Guilherme Borges tem 17 anos e não chegou a disputar jogos pelo plantel profissional.

Além da dupla do Atlético Goianiense, o Corinthians também acertou com o atacante Paulo Bessa, do Paraná. Os três jogadores chegam para a disputa do Campeonato Paulista sub-20, além da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.