Após rodada 32, Palmeiras tem 88% de chances de ser campeão

Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro passou e as chances do Palmeiras ser campeão aumentaram. Segundo o site especializado em estatísticas Infobola, após a vitória contra o Santos, no último sábado, agora o Verdão tem 88% de chances de faturar o Brasileirão de 2018.

A seis rodadas do término da competição, o Palmeiras tem pela frente Atlético-MG, Fluminense, Paraná, América-MG, Vasco e Vitória, sendo metade desses confrontos em casa, com a presença da sua torcida. Em segundo lugar está o Internacional, com 61 pontos, exatamente cinco a menos que a equipe comandada por Luis Felipe Scolari.

Enquanto o Colorado possui apenas 6% de chances de ultrapassar o primeiro colocado e levar a taça da Série A, o alviverde ainda tem a história a seu favor: nunca, desde a nova regulamentação do Brasileiro por pontos corridos, uma equipe foi ultrapassada, a seis rodadas do fim, pelo segundo colocado com uma diferença de no mínimo cinco pontos.

Mesmo assim, o torcedor palmeirense bem se lembra de 2009, quando, a seis rodadas do fim do Brasileiro, o time tinha dois pontos em relação ao São Paulo, que era o segundo, e o Flamengo (hoje em terceiro) acabou ultrapassando os dois e se sagrando campeão. Como o jogo “só acaba quando termina”, é necessário esperar até o fim, mas os números e os resultados indicam para mais a décima conquista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Do outro lado da tabela, as equipes sofrem de outro mal, o rebaixamento. Com o término da 32ª rodada, América-MG, Chapecoense, Sport e Paraná, o lanterna, figuram na zona da degola. Agora, eles esperam que outros clubes, como Vitória, Ceará e Botafogo, tropecem e “troquem” de lugar com eles – lembrando que Sport e Ceará jogam ainda nesta segunda, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Confira abaixo a tabela com as chances dos primeiros colocados serem campeões, bem como das equipes que sofrem com o fantasma do rebaixamento.

Chances de ser campeão

1 – Palmeiras – 88%

2 – Internacional – 6%

3 – Flamengo – 5%

4 – São Paulo – 1%

Chances de rebaixamento

20 – Paraná – 99%

19 – Sport – 49%

18 – Chapecoense – 65%

17 – América-MG – 69%

16 – Vitória – 61%

15 – Ceará – 13%

14 – Botafogo – 16%

13 – Vasco – 15%

12 – Corinthians – 6%

11 – Bahia – 3%

10 – Fluminense – 4%

