Após queda, Corinthians tem returno melhor do que Grêmio e Santos

Depois de amargar dois triunfos contra times que fogem do rebaixamento jogando dentro do estádio de Itaquera, além de tropeços no clássico contra o Santos e frente ao Racing-ARG, pela Sul-Americana, o Corinthians enfim voltou a vencer em seus domínios no último domingo, contra o Vasco, abrindo dez pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, mesmo sofrendo pela queda de desempenho, o Timão já tem uma campanha melhor do que Grêmio e Santos no returno, seus principais perseguidores.

Com o triunfo sobre o Cruzmaltino, o Alvinegro agora soma seis dos 15 pontos disputados, conquistados em duas vitórias e três derrotas. Dessa forma, supera o Peixe, que tem o mesmo número de pontos, por ter um triunfo a mais. Já o Tricolor Gaúcho, que foi superado em seus dois últimos jogos, tem apenas cinco pontos na segunda metade da competição, abaixo dos dois concorrentes ao título.

Dos times que frequentam a parte de cima da tabela, o Flamengo é o que melhor aproveitou esse segundo turno, com oito pontos conquistados, mas que o deixam ainda 16 atrás do Timão. O Botafogo, com 12, é o líder na classificação parcial, seguido de perto por Avaí e Atlético-GO, dois times que lutam contra o rebaixamento para a segunda divisão.

O fato de ter novamente aberto distância em relação ao segundo colocado, porém, não mudou o discurso de Carille a respeito da possibilidade de ser campeão do torneio nacional. Para ele, só haverá uma definição real dos postulantes ao título quando o Brasileiro estiver a dez rodadas do final da competição.

“O Brasileiro é muito difícil, pensando rápido aqui eu lembro que o Grêmio perdeu em casa para o Avaí e para a Chapecoense. Perdemos em casa para Vitória e Atlético-GO. Em 2011, se eu não me engano, o Corinthians teve nove vitórias e apenas um empate nas dez primeiras rodadas, mas fomos decidir só na última rodada. É uma grande vantagem, mas temos de ter calma”, avaliou o comandante.

Depois do triunfo sobre os cariocas, o Timão chegou a 53 pontos na tabela de classificação e agora terá pela frente o clássico contra o São Paulo, marcado para as 11h (de Brasília) do domingo, no estádio do Morumbi. Antes, porém, o time encara o Racing, na Argentina, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. No primeiro jogo, os times ficaram no empate por 1 a 1 dentro de Itaquera.