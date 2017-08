Felipe Melo é denunciado pelo STJD por criticar árbitro na Copa do Brasil

O volante Felipe Melo está afastado do Palmeiras, mas mesmo assim ainda tem seu nome envolvido em polêmica. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o jogador por desrespeitar a equipe de arbitragem na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, na última semana, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Irritado após o empate por 1 a 1 no Mineirão, Felipe Melo deu entrevista criticando o árbitro Wilton Pereira Sampaio. “Sabe o que tá acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira aí. Aí botaram esse caseiro aí. No fim de tudo, ficaram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não faz nada. Parabéns para ele”, esbravejou o volante.

Felipe Melo foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que acusa ofensa e tem pena de até seis jogos de suspensão. Além disso, o Palmeiras pode pagar de R$ 100 a R$ 100 mil. O clube ainda pode recorrer da decisão.

O volante foi afastado do Palmeiras às vésperas do jogo contra o Avaí, ocorrido no dia 29 de julho. O jogador se envolveu em confusão com o técnico Cuca, que resolveu não contar mais com os trabalhos do volante. Após o episódio, um áudio vazado nas redes sociais mostra Felipe Melo criticando o treinador palmeirense.

Nesta quinta, o diretor de futebol Alexandre Mattos negou que o clube estaria negociando uma troca com o Internacional. Rumores tratam de uma possível troca entre Felipe Melo e o atacante Nico López. O volante segue treinando em horário alternativo na Academia de Futebol.