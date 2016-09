Londrina arranca empate contra o Tupi e cola no G4

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O desesperado Tupi recebeu o Londrina na noite desta terça-feira, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, buscando a reabilitação. Porém, o resultado não foi como o esperado, um empate em 1 a 1. Após sair vencendo logo no início da disputa, com gol de Octávio, a equipe mineira sofreu a igualdade no final do segundo tempo, com Alisson Safira, perdendo a chance de voltar a vencer, após duas rodadas.

Com o empate, o Tupi acumula apenas um ponto e fica estagnado na 18ª posição, a quatro pontos do Bragantino, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Já o Londrina perdeu a chance de entrar no G4, já que o CRB sofreu a derrota em casa para o Avaí, subindo apenas uma posição. Agora, o Tubarão é o quinto colocado, empatado com os mesmos 38 pontos da equipe alagoana e o Ceará, sexto.

Na próxima rodada, o Tupi viajará para Osasco, na Grande São Paulo, onde enfrentará o Oeste. A partida, que será realizada no Prefeito José Liberatti, está marcada para as 21h (de Brasília) de sábado. No mesmo dia, o Londrina receberá o Ceará, às 16h30, no Estádio do Café.

O gol do Tupi foi marcado no início da partida. Hiroshi fez o cruzamento para Octávio, que entrou na área e completou de cabeça para o gol de Marcelo Rangel, abrindo o placar. O Londrina tentou responder na sequência com Safira, que completou jogada após receber de Zé Rafael. Apesar de balançar as redes, a marcação não foi validada, já que o atacante estava em posição de impedimento.

A equipe mineira seguiu dominando as ações no primeiro tempo. O Galo teve duas chances claras para ampliar o placar, com Hiroshi, aos nove e aos 41 minutos. Na primeira chance, o goleiro paranaense precisou trabalhar. Já na segunda, o meia chutou por cima do gol.

No segundo tempo, o Londrina voltou mais ligado. Logo aos sete minutos, Zé Rafael cobrou uma falta perigosa, marcada praticamente sobre a linha da grande área, mas chutou forte, próximo do gol. No minuto seguinte, Safira mandou uma bomba, obrigando Rafael a executar uma boa defesa.

A equipe seguiu atacando mais e dominando a posse de bola. Aos 26, Rondinelly cobrou outra falta, que explodiu na trave mineira. O empate paranaense parecia próximo, mas aconteceu apenas na reta final do período. Em escanteio aos 39 minutos, Safira completou de cabeça. A bola resvalou em Recife, terminando dentro do gol e empatando o marcador. Zé Rafael ainda teve chance claríssima para virar o jogo, aos 44, mas parou novamente no arqueiro do Tupi. Ao final, empate merecido para os paranaenses, e decepcionante para os mineiros.

FICHA TÉCNICA

TUPI 1 X 1 LONDRINA

Local: Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Asp.Fifa-RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Luiz Claudio Regazone (Asp.FIfa-RJ)

Cartão amarelo: Marcos Serrato (Tupi) e Igor Bosel (Londrina)

GOLS

TUPI: Octávio, aos cinco minutos do primeiro tempo

LONDRINA: Alisson Safira, aos 39 do segundo tempo

LONDRINA: Marcelo Rangel; Igor Bosel (Lucas Ramon), Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, França (Marcus Vinícius), Fillipe Soutto (Rondinelly), e Zé Rafael; Jô (Bruno Batata) e Alisson Safira.

Técnico: Cláudio Tencati

TUPI: Rafael Santos; Vinícius Kiss, Rodolfo Mol, Thiago Sales e Luiz Paulo; Marcos Serrato (Pedrinho), Octávio (Henrique), Hiroshi (Recife) e Jonathan; Giancarlo).

Técnico: Estevam Soares

