Base domina treino do Corinthians na reapresentação dos titulares

O Corinthians treinou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em atividade marcada pela presença maciça de atletas formados nas categorias de base do clube. Com os titulares apenas correndo ao redor dos gramados por cerca de 20 minutos, os reservas realizaram um coletivo em campo inteiro com a utilização de 24 jogadores no total, sendo 16 deles oriundos das divisões inferiores do clube.

Dentre nomes mais conhecidos, como Léo Jabá e Pedrinho, surgiram “reforços” pontuais para suprir as ausências de lesionados, como o zagueiro Carlos, o lateral direito Samuel e os volantes Roni e Lucas Alisson, todos ainda no sub-20. O técnico Fábio Carille, que normalmente delega o trabalho dos suplentes a seus auxiliares, fez questão de apitar e acompanhar de perto a movimentação, com muitos pedidos para que os comandados valorizassem a posse de bola.

De um lado, a equipe com colete foi formada por Walter; Camacho, Thiago, Carlos e Moisés; Warian, Lucas Alisson (Samuel), Léo Jabá, Giovanni Augusto e Clayson; Carlinhos. O time com colete, teoricamente o primeiro reserva, contou com Caique França (Matheus Vidotto); Paulo Roberto, Franklin, Léo Santos e Marciel; Roni, Rodrigo Figueiredo, Clayton, Pedrinho e Mendoza; Kazim.

O único gol da atividade, porém, saiu em jogada orquestrada por nomes contratados. Após lançamento realizado por Mendoza, Clayton dominou a bola dentro da área e tocou para Kazim. O centroavante, então, dominou, limpou para o pé direito e bateu cruzado, sem chances de defesa para Walter.

Depois disso, o duelo consistiu mais em inspirações individuais do que em trabalhos coletivos. Giovanni Augusto, ainda buscando a sua melhor forma física, foi presa fácil para o jovem Roni, criando poucas jogadas para o seu time. Carlinhos, por sua vez, teve boas aparições, principalmente fazendo o pivô no ataque. No final, porém, quase o time de colete ampliou a vantagem, quando Marciel fez fila, driblou quatro adversários e tocou para Clayton, que chutou muito mal.

As ausências em campo ficaram por conta dos meias Jadson e Marquinhos Gabriel, que realizaram fortalecimento muscular na academia do CT. Além deles, Fellipe Bastos, que sofreu uma pancada na panturrilha na movimentação dos reservas, na segunda-feira, realizou tratamento no departamento médico. Vilson, cada vez mais perto de voltar, fez um trabalho de transição em outro campo.

Por outro lado, o lateral direito Léo Príncipe e o zagueiro Balbuena, que eram esperados no gramado para um trabalho também de transição, continuaram nas dependências internas e estão praticamente descartados para o clássico contra o Santos, no sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera.