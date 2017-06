Flamengo visita o Sport para voltar a vencer no Brasileirão

Em um duelo de rubro-negros, o Flamengo visita o Sport nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai marcar o reencontro do time carioca com Vanderlei Luxemburgo, técnico do Leão e que nunca escondeu ser flamenguista.

O treinador, porém, não vem atravessando um momento de facilidade, pois estreou sendo eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil e no fim de semana, já pelo Brasileirão, caiu para o Avaí por 1 a 0 e, com quatro pontos, flerta com a zona de rebaixamento. Já o campeão carioca, é o 12º colocado com seis pontos e está invicto, mas não vence desde a segunda rodada. O Rubro-negro vem de empate sem gols com o Botafogo, e antes empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1.

A partida desta quarta-feira é tratada como perigosa pelos flamenguistas, porém, eles prometem uma postura ofensiva.

“Nós estamos em um momento da competição que precisamos engrenar para chegarmos nas primeira colocações o mais rapidamente possível. Não podemos ficar adiando isso, pois o grau de competitividade é muito grande e os três pontos ganhos agora valem a mesma coisa que os disputados nos três últimos meses do ano. Sendo assim, não podemos nos intimidar com o fato de atuarmos como visitantes”, disse o lateral-direito Pará.

A ofensividade, porém, não tem nenhuma ligação com um possível desrespeito ao Sport, já que a má campanha do time pernambucano é minimizada pelos lados do Ninho do Urubu. Determinação do próprio técnico Zé Ricardo.

“Não existe isso de facilidade por conta da posição do adversário na tabela de classificação. O que temos percebido neste Campeonato Brasileiro é um equilíbrio muito grande e qualquer coisa pode acontecer. O Flamengo está sempre preparado para enfrentar o pior jogo possível, pois esse ano tem mostrado que o grau de exigência tem ficado cada vez mais alto. O Sport é muito forte dentro de casa e com certeza é um time que está crescendo com as dificuldades”, disse o treinador.

Em termos de escalação, o Flamengo está indefinido, inclusive porque o meia Diego, recuperado de cirurgia no joelho direito, pode virar titular. Nesse caso ele assumiria o lugar de Ederson.

O lateral esquerdo Miguel Trauco e o atacante Paolo Guerrero desfalcam a equipe pelos próximos três jogos, porque estarão servindo à seleção peruana em amistosos internacionais. Assim, Renê assume a lateral esquerda e Leandro Damião será o comandante de ataque. O meia argentino Darío Conca, que faltou ao treino de sábado insatisfeito por não estar sendo relacionado, não será mais uma vez incluído.

Pelo lado do Sport, o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu ao seu time uma postura vencedora.

“O Flamengo tem um grande time, mas vamos jogar em casa e temos que ter a atitude de quem deseja vencer e mudar de vez a história do Sport no Campeonato Brasileiro, pois dependemos apenas de nós. Vamos a campo com o pensamento de que a vitória é o único resultado que pode ser considerado interessante dentro dos nossos domínios. Confio no grupo”, disse Vanderlei.

O lateral-direito Samuel Xavier, recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, reaparece na vaga de Fabrício. Na lateral esquerda, o volante Patrick será improvisado na vaga de Eugenio Mena, que está com a seleção do Chile que se prepara para a disputa da Copa das Confederações. O meia Diego Souza, com a Seleção Brasileira para a disputa de amistosos internacionais, vai ser substituído por Everton Felipe.

FICHA TÉCNICA

SPORT-PE X FLAMENGO-RJ

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 7 de junho de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

SPORT: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Rithely e Everton Felipe; Osvaldo, André e Rogério

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Gustavo Cuéllar e Ederson (Diego) e Everton; Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo