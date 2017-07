Diego Souza afirma vontade de ficar no Sport, mas diz não decidir sozinho

O Sport venceu o Atlético-PR neste domingo, na Ilha do Retiro, com gol marcado após pênalti mal assinalado pelo árbitro. O tento da vitória, porém, teve um grande significado, já que foi anotado por Diego Souza, principal jogador rubro-negro nas ultimas temporadas e que se vê em meio a negociações com o Palmeiras, seu ex-clube. Ovacionado pela torcida durante todo o jogo, o meia falou sobre as conversas com a equipe paulista, afirmando não decidir sozinho a respeito de sua saída.

“Muito foi especulado sobre isso, de que eu que decido. Eu não decido nada. Eu tenho contrato, sempre fui feliz aqui dentro. As conversas estão acontecendo a todo momento. Mas eu estou com a cabeça tranquila. Estou em um lugar aonde as pessoas me recebem muito bem e cuidam de mim. Desta vez estou com a cabeça serena”, desabafou o meia ao Premiere.

O camisa 87, porém, relembrou o seu grande objetivo no momento, que é seguir sendo convocado pela Seleção Brasileira para conseguir disputa a Copa do Mundo de 2018. “Cada dia que passa estou trabalhando mais forte porque eu tenho um objetivo a ser alcançado, que é continuar mantendo dentro da lista de convocados para a Seleção Brasileira. Tenho que manter um bom nível de atuações”, afirmou.

Apesar das desconversas a respeito da permanência no Sport ou a saída para o Palmeiras, Diego Souza foi claro sobre seu desejo no momento. “Minha vontade sempre foi ficar aqui, voltei para cá porque gosto daqui. Então estou de corpo e alma aqui, não tenho problemas”, declarou.

O meia encerrou analisando a vitória e afirmando que esperará a opinião de ambos os clubes e seus representantes para decidir seu futuro. “Mais uma vez um time aguerrido do Atlético-PR, conseguimos a vitória e o caminho a ser seguido é esse. Esta semana as coisas irão acontecer. Mas como falei, não tenho o que decidir. Eles que decidem e depois que decidirem eu verei o que fazer”, finalizou.

Com o gol marcado, Diego Souza chegou ao tento de número 50 com a camisa do Sport. A partida diante do Atlético-PR, porém, pode ser sua última pela Leão da Ilha pelo Brasileirão. Isto porque o meia completou seis partidas com a equipe pernambucana no torneio e, se realmente for se transferir, não poderá mais atuar na competição por ultrapassar o limite de jogos permitidos por uma mesma equipe da elite nacional.