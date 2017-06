Zagueiro da seleção equatoriana, Arboleda fecha com o São Paulo até 2021

Além da renovação de Lugano até o fim de 2017, o presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, também oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Robert Arboleda, equatoriano que assinou com o Tricolor até junho de 2021. O clube do Morumbi desembolsou 2 milhões de dólares (R$ 6,6 milhões) para tirar o jogador da Universidad Católica de Quito.

Na última sexta-feira Arboleda já havia aparecido no CT da Barra Funda, onde realizou exames médicos. No mesmo dia o zagueiro alterou sua foto nas redes sociais aparecendo com o uniforme de treino do São Paulo. Já neste domingo ele foi ao Morumbi para assistir ao empate em 1 a 1 contra o Fluminense, certificando os torcedores que a concretização do negócio era apenas questão de tempo.

“Hoje também finalizamos os últimos trâmites do Arboleda, que assinou contrato e é jogador do SPFC”, escreveu Leco em uma de suas redes sociais logo após anuncias as renovações de contrato de Lugano e Junior Tavares.

Convocado regularmente para defender a seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, Robert Arboleda é uma das apostas do departamento de futebol tricolor para o restante da temporada. Depois de perder Maicon, que está negociando com o Galatasaray, e Lucão, afastado após a polêmica declaração que sucedeu a derrota para o Atlético-MG, o clube teve de agir no mercado para o técnico Rogério Ceni ter opções na zaga.

Arboleda faz parte de um pacote de reforços do São Paulo após o desligamento de importantes nomes. O argentino Jonatan Gómez é outro atleta já confirmado pelo Tricolor, enquanto Petros e Matheus Jesus estão próximos de um acerto com o time do Morumbi.