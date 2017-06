Visto como “promessa”, Denilson se diz versátil e acostumado a críticas

Após vender Luiz Araújo no início do mês, o São Paulo apresentou nesta terça-feira o atacante Denilson, que recebeu a camisa 41 das mãos do diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti. Considerado como “promessa” pelo dirigente, o jogador de 21 anos falou sobre suas características e disse que não se assusta por chegar em um momento turbulento do clube.

“Estou aqui para apresentar Denílson, grande talento e promessa do futebol brasileiro. Está dentro do perfil de jogador que a gente quer, com vontade de vestir camisa do clube, enxergamos potencial. Certeza que tanto o São Paulo quanto ele farão de tudo para que essa parceria dê certo”, disse Pinotti, antes de passar o microfone a Denilson na sala de imprensa do CCT da Barra Funda.

“Sou um jogador versátil, jogo de jogar mais ofensivamente, buscando lados do campo, mas também sou utilizado no meio. Estou à disposição para ajudar a equipe, seja onde o professor Rogério Ceni me colocar. Espero ajudar a ganhar títulos”, disse.

Sobre chegar em um time que não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro, do qual ocupa a modesta 14ª posição, com 10 pontos, Denilson respondeu: “Sou um jogador acostumado a fazer gols e sei que a cobrança vem assim, mas temos de levantar a cabeça e encarar naturalmente. Sempre fui alegre, não é porque estou aqui que vou mudar minha característica. É questão de fase do clube, mas a alegria vai vir normalmente e eu quero trazer isso”.

Embora pertença ao Granada, da Espanha, Denilson se destacou no Avaí, pelo qual foi artilheiro, com oito gols, e vice-campeão do Campeonato Catarinense. No entanto, passou um tempo sem marcar e foi alvo de críticas da torcida pela queda de rendimento. No Brasileirão, chegou a enfrentar o São Paulo na segunda rodada, saindo derrotado por 2 a 0 no Morumbi.

“Fui feliz no Catarinense, fiz dois jogos no Brasileiro, mas tive lesão que me prejudicou bastante e eu não aguentava jogar o jogo todo por isso. Questão de gols, a gente é cobrado, se fica dois ou três jogos sem marcar a cobrança vem, mas tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando que o gol vai sair naturalmente”, analisou, ciente de que sua atuação no Morumbi ajudou em sua contratação.

“A Partida do Avaí com São Paulo foi importante, mas não foi o que me trouxe aqui. São Paulo analisa jogador antes, e não só por um jogo, e acredito que o clube já vinha procurando um jogador veloz. No jogo as diretorias conseguiram me ver de perto e ter análise completa sobre meu futebol, então acho que ajudou, sim”, concluiu Denilson, que pode estrear com a camisa tricolor nesta quarta-feira, diante do Atlético-PR, pela nona rodada do Brasileiro.