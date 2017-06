São Paulo visita Sport em busca dos primeiros pontos fora de casa

A partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o São Paulo enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, em busca de seus primeiros pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Dono de uma campanha irregular no torneio, o Tricolor ocupa a nona posição, com nove pontos, todos conquistados no Morumbi. Longe de seu estádio, a equipe só perdeu: 1 a 0 para Cruzeiro e Ponte Preta, e 3 a 2 para o Corinthians.

O jogo no Recife se torna ainda mais importante por ser o primeiro após o revés no Majestoso, no domingo. “Sempre que joga fora, joga para vencer, para pontuar. Assim como tem pontuado em casa, sempre procura pontuar fora também. Acabamos cometendo erros no jogo, mas isso é normal, vamos trabalhar, se comunicar mais entre os jogadores para fazer pontos fora também”, afirmou Júnior Tavares.

A ideia no São Paulo é deixar Pernambuco com um bom resultado para não se distanciar do G6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores. No momento, o sexto colocado é o Cruzeiro, com 10 pontos.

Como já é habitual, Rogério Ceni fechou o último treino antes da partida. Por isso, não se sabe se o técnico repetirá a mesma escalação ou o mesmo esquema com três zagueiros utilizados no clássico. É certo, porém, que ele terá uma série de desfalques por questões físicas: Thiago Mendes, Bruno, Buffarini, Maicosuel, João Schmidt, Araruna e Denis. Já Cueva e Rodrigo Caio estão fora porque ainda não voltaram dos compromissos de suas seleções.

No Sport, a situação é parecida. Os pernambucanos fazem um início de campeonato instável, com duas vitórias, um empate e três derrotas, figurando no 14º lugar, com sete pontos ganhos.

Apesar de estar cinco posições abaixo do São Paulo, o Leão ultrapassará o rival em caso de vitória. Para isso conta com a força de seu estádio. “Conquistar os pontos na Ilha do Retiro é um fator muito positivo. É nosso dever. Nosso trabalho. A torcida faz a diferença, como fez contra o Flamengo. Essa sintonia tem tudo para continuar dando certo”, disse o volante Patrick.

Indo para o seu quinto jogo à frente do comando técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo tem como único desfalque o volante Anselmo. Patrick será o seu substituto, enquanto Sander ocupará a lateral esquerda.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SÃO PAULO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data:14 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (ambos de SC)

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander; Rithely, Patrick e Thallyson; Thomás, André e Osvaldo

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Lucão, Maicon e Douglas; Marcinho, Éder Militão, Jucilei, Cícero e Júnior Tavares; Gilberto e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni