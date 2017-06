São Paulo atende a pedido e Thiago Mendes é vendido ao francês Lille

O São Paulo acertou na madrugada desta sexta-feira a venda de mais um jogador. Após ouvir o pedido do atleta para ser liberado ao futebol europeu, o clube do Morumbi negociou Thiago Mendes com o Lille, da França. A informação foi confirmada nesta manhã em entrevista coletiva no CCT da Barra Funda, onde estiveram lado a lado o volante, já sem o uniforme de treino, e o diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti.

Ambos ressaltaram que a venda, estimada em 9 milhões de euros (R$ 33, 8 milhões, na cotação atual), só ocorreu em razão da vontade de Thiago Mendes em atuar no futebol europeu, apesar do esforço da diretoria e do técnico Rogério Ceni em mantê-lo no Morumbi.

“Seguindo na nossa linha de gestão transparente, o Thiago foi negociado ontem à noite. Ainda não tem nada assinado, mas já existe o acordo fechado por e-mail e conversas telefônicas, até por isso não temos detalhes da transação”, explicou Pinotti.

No começo do mês, o Lille já havia tentado levar Thiago Mendes, mas acabou tendo sucesso apenas com Luiz Araújo, que saiu por R$ 38 milhões. Na ocasião, o Tricolor conseguiu segurar o volante para não defasar o elenco. No entanto, isso não foi possível de se repetir no último dia de junho.

“Nunca foi intenção do São Paulo vendê-lo, perder o atleta Thiago mendes, que fazia parte de nosso projeto esportivo. O que pesou foi a vontade do atleta de ir embora. O atleta manifestou o desejo de ir, o clube fez de tudo para segurar, não aceitou a proposta num primeiro momento, mas o atleta nos abordou com um projeto de carreira na Europa, e seguindo na linha que estamos trabalhando não podemos manter aqui um atleta com foco fora do São Paulo, com cabeça na Europa”, ressaltou o dirigente.

Dos 9 milhões de euros combinados, o clube paulista ficará com 80% – o restante é dividido entre o empresário e o Goiás. “A proposta chegou num valor bom para o São Paulo e para o Thiago, então a transação saiu. Queremos contar com os atletas que estejam com a cabeça aqui. Não estou aqui para fazer julgamento de valor, mas para deixar tudo claro que o clube não gostaria de vendê-lo”, acrescentou.

Para convencer Thiago Mendes a deixar o Brasil, o técnico do Lille, o argentino Marcelo Bielsa, falou com o volante por telefone. “Tive uma conversa, mas sempre deixei claro que meu sonho era jogar na Europa. Foi uma escolha minha, o Leco e o Pinotti fizeram de tudo pela minha permanência”, afirmou o atleta, que havia renovado recentemente o seu contrato com o Tricolor até 2021.

Com 25 anos, Thiago Mendes chegou ao Morumbi em 2015, disputou um total de 142 jogos oficiais, marcou 12 gols e deu 11 assistências. “Agradeço ao clube e a todos que me ajudaram, foram três anos de casa. Numa decisão que só cabia a mim, decidi hoje sair do São Paulo”, disse.

O volante ainda ressaltou que não saiu por conta do momento ruim pelo qual o Tricolor atravessa no Campeonato Brasileiro. “Em momento nenhum pesou a má fase do clube. O São Paulo é grande, vai sair rápido dessa situação. O Rogério está mostrando trabalho, mas logo passa e o time vai brigar na parte de cima”, encerrou.

Com Thiago Mendes, o São Paulo chega a cinco jogadores vendidos na temporada. No começo do ano, o clube liberou David Neres (Ajax), Lyanco (Torino-ITA), e mais recentemente Luiz Araújo (Lille) e Maicon (Galatasaray).