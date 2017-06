Rodrigo Caio comenta sobre Arboleda e aprova pacote de reforços

Sem vencer há quatro rodadas neste Brasileirão, o São Paulo está em queda livre na tabela. O último revés da equipe aconteceu na quarta-feira, contra o Atlético-PR, entretanto, com a iminente chegada de pelo menos quatro reforços, a esperança no Morumbi é de que haja melhora. As constantes vendas de atletas tricolores em 2017 são tratadas como um dos principais motivos para o desempenho ruim do Tricolor nesta temporada, e a diretoria espera estancar a ferida com as vindas de Robert Arboleda, que apareceu no CT nesta sexta, Jonatan Gómez, Petros e Matheus Jesus.

As chegadas e partidas no elenco são-paulino realmente são obstáculos que os remanescentes têm de lidar, porém, Rodrigo Caio vê com bons olhos o anúncio de novos nomes. O zagueiro aproveitou a entrevista coletiva desta sexta-feira para cutucar os críticos da equipe, já que, embora não estejam apresentando um bom futebol, muitos nomes do elenco foram negociados com o futebol europeu, como Lyanco, Luiz Araújo e agora Maicon.

“Não conheço o Arboleda. Tirei algumas informações com o Pratto, ele falou que é um jogador muito bom, e a gente espera que ele possa estar à disposição o quanto antes, que ele possa se adaptar o mais rápido possível, porque a gente precisa. Muitos falam que o nosso time é inferior aos outros, mas vários jogadores estão sendo vendidos. Essas pessoas estão erradas ou os times europeus estão errados. Então a gente fica feliz por eles, pela transferência de cada um. Claro que gostaríamos que estivesse conosco, mas é vida que segue”, afirmou Rodrigo Caio em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Estão chegando jogadores de qualidade. Contra o Atlético-PR estreou o Denilson, que conseguiu criar algumas jogadas, o Brenner entrou bem, apenas 17 anos, e espero que eles possam nos ajudar bastante. Se estão no São Paulo, podem ter certeza que têm bastante qualidade”, completou o zagueiro tricolor, lembrando do jovem das categorias de base que é aposta de Ceni.

Se neste primeiro semestre Rogério Ceni penou com desfalques causados por lesão, agora o problema são as transferências recorrentes. Sendo recompensado com um pacote de reforços, o treinador possuirá em mãos um elenco mais completo para o restante da temporada. Tornar a equipe competitiva é o principal desafio do treinador, que em seis meses de trabalho ainda não conseguiu dar um padrão ao time, nem mesmo uma escalação que esteja na ponta da língua dos torcedores.

“No começo do ano tiveram muitos jogadores machucados, agora algumas saídas, então é difícil para o treinador montar o time. Tinha jogos que a gente tinha um jogador de ataque, muitas vezes não tinha um lateral no banco, então às vezes a cobrança é excessiva em cima do nosso treinador. Ele tenta que a equipe seja mais consistente, mas em alguns momentos ele não tem peça por questão de lesão, por não estar bem fisicamente”, disse Rodrigo Caio.

“Hoje temos várias opções, agora fica mais fácil, ele tem jogadores que podem manter o mesmo nível de outros. Hoje temos um grupo mais coeso, quem entrar vai manter o nível, e isso vai facilitar para ele fazer um time competitivo”, concluiu o defensor.