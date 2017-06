Pratto exalta “raça” do São Paulo e comemora primeiro ponto fora

O São Paulo teve “raça” e fez sua melhor apresentação fora de casa no empate sem gols com o Sport, segundo Lucas Pratto. Na saída de campo, o argentino exaltou a postura do Tricolor na Ilha do Retiro, mas pediu uma vitória no domingo, contra o Atlético-MG, para que esse primeiro ponto como visitante valha à pena.

“Hoje colocamos atitude, raça e concentração, que é o que o São Paulo tem de fazer fora, porque em casa estamos fazendo bons jogos. Para que o ponto valha a pena, temos que ganhar na próxima rodada para ficarmos tranquilos em Curitiba”, disse o centroavante, que tirou a tinta da trave do goleiro Magrão no último lance do primeiro tempo.

“Se caprichássemos um pouco mais no primeiro tempo, poderíamos ter feito um gol. No segundo tempo, eles (jogadores do Sport) se conformaram com o empate e se defenderam melhor”, acrescentou, lamentando uma chance desperdiçada por Gilberto já nos acréscimos da partida.

“Na última jogada tivemos uma chance clara com o Gilberto, que infelizmente não conseguiu tirar do goleiro”, disse, antes de ponderar “O time está de parabéns, levantamos a cabeça depois da derrota dura no domingo”, concluiu, referindo-se ao revés para o Corinthians, por 3 a 2.

Com 10 pontos ganhos, o Tricolor ocupa a zona de classificação à próxima Copa Libertadores, na provisória sexta posição, já que pode cair na tabela ao final da sétima rodada, nesta quinta-feira. A equipe volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Morumbi.