Muller critica contratações do São Paulo, mas poupa Pratto e Jucilei

Estreando neste domingo como comentarista do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Muller não poupou o São Paulo de críticas após nova derrota, desta vez para o Flamengo, por 2 a 0, na Ilha do Urubu. O ex-atacante campeão mundial com o clube do Morumbi apontou a baixa qualidade do atual elenco de Rogério Ceni como o principal motivo para a equipe estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“O São Paulo, já não é de agora, sempre soube vender bem seus jogadores, haja visto esse ano. Estamos falando de jogadores medianos, não de nomes que disputaram Copa do Mundo. São jogadores que ainda nem se tornaram realidade. A diretoria do São Paulo eu critico porque faz contratações por conveniência. Toda semana chega um jogador para jogar. Minha indignação é com quem contrata”, afirmou Muller.

Do atual elenco tricolor, os únicos poupados de críticas pela torcida são Jucilei, Lucas Pratto e Rodrigo Caio, os dois primeiros contratados esse ano. Compactuando com a opinião de boa parte dos são-paulinos, Muller enalteceu o futebol de poucos atletas e se disse envergonhado com a atual situação do Tricolor.

“As duas únicas boas contratações do São Paulo foram Jucilei e Pratto. Agora, são dois jogadores apenas, e a história do clube é muito rica. A vergonha que o são-paulino como eu passa é muito grande, porque o erro começa lá em cima com a diretoria incompetente e chegam jogadores com cinco anos de contrato ganhando R$ 400 mil por mês que quase não jogam”, comentou.

Atual 17º colocado na tabela, o São Paulo não tem apenas 33% de aproveitamento neste Campeonato Brasileiro. Para Muller, embora o Tricolor seja um dos maiores clubes do país, está se comportando como uma agremiação pequena.

“A medida que o Rogério Ceni vai falando com o jogador, o jogador já não acredita mais no que ele fala, independente de ele ser ídolo do clube. O São Paulo hoje é um time que, infelizmente, vai brigar para não cair para a segunda divisão. A grandeza do clube a diretoria jogou por terra. O São Paulo é pior que o Sport? Pior que o Atlético-PR? Não, mas na prática o São Paulo joga como um clube pequeno”, concluiu.