Mesmo sem proposta, Lucão revela que vai deixar o São Paulo

A derrota do São Paulo para o Atlético-MG nesse domingo caiu na conta de Lucão. Um erro do zagueiro já nos minutos finais do duelo culminou no gol de Rafael Moura e decretou o revés no Morumbi. O lance bastou para a torcida tricolor voltar a perseguir o zagueiro revelado pelas categorias de base do clube. Vaias a cada toque na bola e muitos xingamentos após o apito final tornaram o clima constrangedor para Lucão, que desabafou aos microfones.

“É normal (pegarem no pé). Acho que faz uns quatro anos que a torcida pega muito no pé de alguns jogadores específicos. Normal. Eu não podia errar hoje, mas fui infeliz no lance, a bola bateu nele (Rafael). Se ela tivesse passado, seria normal. Mas não foi. Enquanto eu estiver aqui, eles vão pegar no meu pé. Eu tenho que ser profissional e lidar bem com isso. Para a alegria de muitos, eu sei que vou sair daqui em breve”, disse o jogador de 21 anos, surpreendendo os repórteres.

Na sequência, Lucão foi indagado sobre sua afirmação e reiterou: “Sim, vou (sair)”.

O curioso é que nem o jogador nem o São Paulo têm propostas de outros clubes. O que há é uma convicção do atleta de que não há mais clima para continuar defendendo um time em que não é bem quisto pela maior parte dos torcedores. Com isso, tanto o staff de Lucão quanto a diretoria são-paulina estão trabalhando para encontrar uma solução, que é sinônimo de um novo lugar para Lucão seguir sua carreira.

Vale lembrar que o São Paulo tentou envolver o jogador na negociação com o Porto para contratar Maicon, mas Lucão acabou se recusando a jogar em Portugal. Após isso, o zagueiro chegou a ficar 131 dias sem atuar no Morumbi em função da perseguição que já vinha sofrendo tanto de pessoas de dentro quanto de fora do clube.