Lugano lamenta derrota do São Paulo e evita falar de renovação

A nove dias para o término de seu contrato, Diego Lugano foi titular na derrota do São Paulo para o Atlético-PR, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Apesar do resultado, o zagueiro de 36 anos viu o Tricolor superior na partida, após a qual não quis comentar sobre sua renovação com o clube do Morumbi.

“Futebol não tem justiça. Você tem que ganhar. Se não ganha, é sempre um resultado justo, porque o outro fez o gol, e nós não conseguimos. Ficamos com a posse, finalizamos, mas não conseguimos o gol. São Paulo hoje e contra Atlético-MG teve mérito para obter um resultado melhor. Se não vem é do jogo. Temos de ser mais contundentes”, disse o uruguaio, em entrevista à TV Globo na saída do gramado.

De fato, o São Paulo teve o domínio das ações ofensivas no confronto, com 66% de posse de bola e 27 finalizações contra 13 do Furacão. No entanto, uma falha do jovem zagueiro Éder Militão, logo aos quatro minutos de jogo, após cobrança de escanteio, culminou no gol de Wanderson, que deu o terceiro triunfo seguido aos paranaenses.

“Não conseguimos mostrar no resultado o desempenho. É um defeito grande para quem quer coisas grandes. Por um lado, o São Paulo vem propondo um futebol ofensivo, por outro a preocupação porque não conseguimos levar ao resultado, que no futebol é tudo”, analisou o defensor, que, não fosse um recuo errado a Renan Ribeiro que quase resultou no segundo gol atleticano, teria feito uma partida totalmente segura.

Questionado sobre o andamento de sua renovação, Lugano aliviou para a diretoria tricolor e não teceu comentários sobre o assunto. “Não é o momento para falar sobre isso, é um tema um pouco mais complexo, não dá para falar depois do jogo, de cabeça quente”, concluiu o atleta, que ainda analisa uma proposta de prorrogação de vínculo até dezembro, com um jogo de despedida ao final da temporada.

Com apenas 10 pontos ganhos, o São Paulo caiu para o 15º lugar do Campeonato Brasileiro, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. A equipe volta a treinar no CCT da Barra Funda nesta sexta-feira, quando iniciará a preparação para o duelo com o Fluminense, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.