Júnior Tavares confirma proposta do Ajax, mas se diz focado no São Paulo

No começo de junho, o São Paulo negociou Luiz Araújo com o Lille-FRA, por R$ 31 milhões, chegando à sua terceira venda no ano entre atletas do profissional – David Neres (R$ 50 milhões) e Lyanco (R$ 20 milhões) foram para o Ajax-HOL e Torino-ITA antes. Frequentemente assediado pelo futebol europeu, o Tricolor recebeu uma proposta do clube holandês por Júnior Tavares, confirmada pelo próprio jogador, que garantiu estar focado no time do Morumbi.

“Isso chegou para o meu empresário, ele passou para o clube, mas sempre estive focado no São Paulo, dando meu melhor no clube que me acolheu”, assegurou o lateral esquerdo, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

Com as três vendas, o São Paulo chegou a R$ 101 milhões arrecadados, ultrapassando com folga a meta dos R$ 60 milhões estipulada pela diretoria no planejamento para este ano. Por isso, o clube entende que a venda de Tavares neste momento não é necessária, levando-se em conta também as poucas opções do elenco no setor – Edimar é o outro lateral esquerdo.

Promovido ao profissional no início de 2017, o atleta de 20 anos é titular absoluto no time treinado por Rogério Ceni, além de ser líder de assistências na temporada, com cinco passes decisivos, dois deles na derrota para o Corinthians, por 3 a 2, no domingo.

É ainda o jogador mais constante do elenco, participando de 30 dos 32 jogos que o São Paulo disputou desde janeiro. “Sou muito grato ao clube, só penso em ajudar o São Paulo. Sempre que entrar em campo vou estar com o pensamento aqui”, ressaltou.

Sobre o constante assédio que o clube do Morumbi sofre de equipes do exterior, Júnior Tavares atribui tal condição à forma com que o Tricolor atua sob o comando de Ceni. Recentemente, foi o atacante Lucas Pratto quem recebeu proposta – do futebol mexicano -, mas o argentino teve a permanência garantida pelo São Paulo.

“No começo da temporada o nosso time chamou bastante atenção. Era o melhor ataque do Brasil, vínhamos muito bem no Paulistão. Acho que foi aí que os clubes de fora olharam para nós e acabaram levando alguns jogadores”, explicou.

Focado no Tricolor, Júnior Tavares será titular novamente nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, do qual o São Paulo é o nono colocado, com nove pontos. “Agora é pensar no São Paulo e disputar esse Brasileirão porque temos grandes chances de ser campeão”, concluiu.