Grato ao Corinthians, Petros deixa passado de lado: “Hoje sou tricolor”

Apresentado como novo reforço do São Paulo nesta quinta-feira, Petros ficou conhecido no futebol brasileiro no rival Corinthians, entre 2014 e 2015, após boa passagem pelo Penapolense, time do interior paulista. Em sua primeira coletiva de imprensa como atleta tricolor, o volante agradeceu ao ex-clube, mas tratou de deixar o passado de lado visando construir sua história no Morumbi.

“Essa questão é simples. Sou grato ao Corinthians, que me lançou no futebol, isso faz parte da minha vida. Ponto final. Fiz tudo o que tinha que fazer lá. Hoje sou mais um tricolor, chego com uma responsabilidade grande, vou construir minha história, que vai ser muito bonita”, afirmou.

Ex-Betis, da Espanha, Petros assinou contrato válido por quatro temporadas com o São Paulo, que adquiriu 50% dos direitos econômicos por R$ 9,2 milhões. Indagado sobre as mudanças que teve como jogador depois de sua ida à Europa, o meio-campista de 28 anos disse que seu comportamento se alterou apenas fora de campo.

“Como ser humano estou mais maduro, mais equilibrado. Antes tinha uma vontade excessiva de ganhar. Mais velho você vai amadurecendo. Posso garantir que sou uma pessoa melhor agora. Minhas características são as mesmas, talvez tenha sido isso que tenha chamado atenção da diretoria”, atestou.

Tratado como principal reforço recente do São Paulo, Petros chega com status de titular do meio-campo. Durante entrevista coletiva, na última quarta-feira, Araruna disse que o considera como uma de suas referências no futebol. Com moral, o novo camisa 6 espera passar sua experiência aos atletas mais jovens do elenco tricolor.

“Sobre a entrevista do Araruna, fico feliz porque também tenho minhas referências. Na nossa profissão, tem que se dar muito valor, tem que trabalhar, a família depende da gente. O que posso passar para eles é que meu trabalho é sagrado, vivo para isso. Eles vão ver uma pessoa muito dedicada, lutando por cada bola como se fosse a última”, encerrou.

Em boa forma, Petros fez um treino físico na última quarta-feira e faz seu primeiro treino com o grupo nesta quinta, com portões fechados. Ele aguarda apenas a publicação de seu contrato no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estar apto a estrear com a camisa tricolor. Caso isso aconteça até sexta-feira, ele estará à disposição para o duelo com o Flamengo, domingo, na Ilha do Urubu.