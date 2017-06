Gómez comemora acerto com São Paulo: “Time enorme mundialmente”

O São Paulo anunciou na última quarta-feira o meia Jonatan Gómez como seu novo reforço para a temporada 2017. Já na capital paulista, o argentino comemora o acerto e promete retribuir ao clube a oportunidade que lhe foi conferida.

“É algo maravilhoso, uma oportunidade única em um time enorme mundialmente. Agora é entrar em campo, fazer valer essa gente que confiou em mim. Prometo dar o meu melhor, as expectativas são muito grandes, espero estar à altura desse clube”, disse, em entrevista à Spfctv.

Destaque no colombiano Independiente Santa Fe, Gómez chega ao Morumbi com o aval de Rogério Ceni, que soube do jogador através do departamento de análise e estatística do Tricolor. Ele foi adquirido por 800 mil dólares (R$ 2,6 milhões) e assinou contrato válido por três temporadas.

“Quando me falaram sobre o interesse, a ficha não caiu, foi meio maluco, fiquei muito feliz. Quando eu era criança via o São Paulo ganhar tudo. Mas não queria me iludir até que meu representante disse que estava tudo certo e, aí sim, festejei de outra maneira”, revelou o argentino, que marcou 20 gols em 76 jogos pelo Santa Fe, clube pelo qual atuou entre 2016 e 2017.

Assim que tiver a documentação regularizada junto à CBF, Gómez será mais uma opção de Ceni para o setor de armação. No momento, Cueva é o responsável pela função, porém as más atuações recentes podem fazer o técnico mudar de ideia, apesar de ambos poderem executar diferentes tarefas.

“Minha posição sempre foi de meia, mas com o decorrer dos anos, acabei jogando pelas beiradas, como um volante pela esquerda. Não é algo que me incomode. Com o decorrer dos anos, você se acostuma às diferentes posições”, explicou o atleta de 27 anos, que fez seu primeiro treino físico no campo neste sábado.

Eleito melhor meia do Campeonato Colombiano da última temporada, Gómez ainda conta com a ajuda dos compatriotas Lucas Pratto e Buffarini neste início de passagem pelo futebol brasileiro. “Jogar com eles vai ser muito bom, vão me ajudar em certas coisas, como na adaptação. São dois grandes jogadores”, encerrou.