Gilberto fala em “final” contra Atlético-MG e Ceni chama torcida

Após o empate sem gols com o Sport, no Recife, quarta-feira, o São Paulo começa a projetar o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o centroavante Gilberto, o clássico interestadual será disputada como uma “final”.

“Muito difícil, estilo final. Dois times bons, gigantes, vai ser como se fosse uma final”, disse, na zona mista da Ilha do Retiro, onde o Tricolor conquistou o seu primeiro ponto como visitante na competição.

“Claro que queríamos muito a vitórias, mas esse ponto foi muito bom, fez com que subíssemos na tabela. Dentro de casa temos que defender o 100% de aproveitamento”, acrescentou.

Com o resultado, o São Paulo subiu provisoriamente para o sexto lugar, com 10 pontos ganhos, nove dos quais conquistados no Morumbi. Com o complemento da rodada, nesta quinta-feira, o time pode perder posições na tabela, contudo.

“No meu ponto de vista fizemos um bom jogo, ainda mais no primeiro tempo. Tivemos uma cabeçada do Gilberto muito boa no fim, o importante é somar, vínhamos sempre de resultado negativo fora de casa e conseguimos um ponto aqui, que é importante para a sequência do trabalho”, analisou o volante Jucilei.

A torcida será fundamental no embate de domingo contra o Galo, segundo o técnico Rogério Ceni, para quem a 17ª colocação do rival, com míseros seis pontos, atualmente na zona de rebaixamento, não condiz com a qualidade do elenco mineiro.

“Esse jogo é fundamental. Nosso aproveitamento fora é muito baixo, menos de 10% de pontuação, e com 100% em casa. Sei que o Atlético é dificílimo de ser batido, com Robinho, Fred, Victor, Roger (Machado) de treinador, mas o torcedor tem que apoiar nosso time no Morumbi e dar um jeito de ganhar os três pontos”, afirmou o treinador.