Diretoria mira cinco reforços para dar “chacoalhada” no São Paulo

Na iminência de vender Maicon para o Galatasaray, da Turquia, o São Paulo almeja trazer mais cinco reforços em breve para dar uma “chacoalhada” no elenco, dono da modesta 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos.

Quem garante é o diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

“Ainda queremos mais cinco reforços. Não é que aqui chega e sai jogador. Da minha situação, não estamos satisfeitos. Queremos dar uma chacoalhada do elenco para retomar o caminho das vitórias. O campeonato é equilibrado, mas temos totais chances de fazer um bom campeonato”, disse o dirigente.

Segundo Pinotti, dessas cinco contratações, as do zagueiro equatoriano Robert Arboleda, da Universidad Católica de Quito, e do meia argentino Jonathan Gómez, do colombiano Independiente Santa Fe, são as mais próximas de serem concretizadas.

Já sobre o volante Petros, o dirigente disse que “tem uma negociação em andamento, mas não posso dar maiores detalhes”. O mesmo foi dito em relação ao zagueiro Aderlan Santos, do espanhol Valencia.

Indagado sobre um suposto interesse do São Paulo no atacante Nilmar, que recentemente rescindiu contrato com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Pinotti falou que o técnico Rogério Ceni “está satisfeito com Lucas Pratto e Gilberto”.