Ceni alerta para rendimento do São Paulo fora: “Não pode ficar feliz”

A derrota do São Paulo para o Atlético-PR por 1 a 0 foi a quarta em cinco jogos que a equipe fez fora de casa em nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Embora tenha elogiado a atuação do Tricolor na Arena da Baixada, na última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni alerta para a necessidade de o time subir de rendimento quando estiver longe do Morumbi.

Nas cinco ocasiões em que atuou como visitante, o São Paulo amargou derrotas para Cruzeiro (1 a 0), Ponte Preta (1 a 0), Corinthians (3 a 2), além do mais recente revés para o Furacão. O único ponto conquistado nesta condição veio no empate sem gols diante do Sport, na Ilha do Retiro.

“Jogar bem me deixa satisfeito, fiquei contente com o que o time produziu, mas não podemos ignorar resultado. Quem tem quatro derrotas e um empate fora de casa não pode estar feliz. Perdemos todos os jogos por 1 a 0, exceto o do Corinthians, mas também por um gol de diferença”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

No jogo contra o Furacão, por exemplo, o São Paulo teve 66% de posse de bola, finalizou 27 vezes, contra 13 do adversário, mas pecou no último passe e nas finalizações, aspecto crucial para o time melhorar seu desempenho como visitante, segundo Rogério Ceni.

“Em todos esses jogos tivemos oportunidade de gol, de sair na frente ou empatar o jogo, mas temos que saber passar por momentos difíceis, resistir às tempestades porque se você tem convicção e acredita no trabalho, uma hora as coisas viram. O gol que não sai no último minuto começa a sair e você vai ter aproveitamento melhor do que temos agora”, explicou.

Com o tropeço em Curitiba, o São Paulo caiu para o 15º lugar, com apenas 10 pontos ganhos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Indagado sobre as expectativas que a torcida pode criar acerca do desempenho do time, Ceni preferiu não fazer uma projeção a longo prazo, mas assegurou que o time reagirá na competição.

“Para o final do campeonato não posso fazer projeções, mas tenho certeza que o São Paulo voltará a vencer muito rápido se jogar como hoje. Falta as bolas que estão prestes a entrar passarem a linha do gol e diminuir número de erros que dificultam começar bem os jogos, com vitórias. Estamos saindo atrás, ter que correr atrás dificulta a parte mental, o desenvolvimento do jogo, nervosismo”, concluiu.

O primeiro passo rumo à reabilitação poderá ser dado neste domingo, quando o Tricolor encara o Fluminense, no Morumbi, a partir das 16 horas (de Brasília). O próximo jogo fora de casa será contra o Flamengo, dia 2 de julho.