Arboleda exalta São Paulo e se anima com interesse de Ceni

O São Paulo está muito perto de anunciar oficialmente a contratação do zagueiro equatoriano Robert Arboleda, da Universidad Católica-EQU. Quem garante é o próprio jogador, que está animado com a possibilidade de defender o clube do Morumbi e de trabalhar com o técnico Rogério Ceni.

“Creio que é uma das maiores equipes da América e estou feliz por estar nos planos deles”, disse, em entrevista ao site equatoriano Mas Deportes. “Nunca imaginei que ele, por ser um técnico competente e por ter ganhado tudo, tenha se interessado por mim. Vou dar tudo de mim se acontecer a negociação com o São Paulo”, acrescentou.

A contratação de um zagueiro se tornou um dos objetivos da diretoria tricolor, que vendeu Lyanco ao Torino-ITA e que pode negociar Rodrigo Caio na janela de transferências que se inicia em julho. O camisa 3 tem o interesse da Lazio-ITA e nunca escondeu o sonho de atuar na Europa. No setor, há ainda a dúvida acerca da renovação do contrato de Diego Lugano, que termina no fim deste mês.

Para ficar com Arboleda, o São Paulo ofereceu 2 milhões de dólares (R$ 6,57 milhões) à Universidad Católica, proposta confirmada pelo presidente do clube. O mandatário, porém, quer manter algum percentual dos direitos econômicos do jogador para os equatorianos lucrarem em uma eventual venda ao mercado europeu.

“Torço para que cheguem a um acordo, que tudo se concretize e eu possa ir ao Brasil. Vamos esperar, nos próximos dias tudo vai ser resolvido”, apontou Arboleda, de 25 anos e 1,87m, autor de 10 gols em um total de 52 partidas com a camisa da Universidad Católica, clube pelo qual atua desde 2015.