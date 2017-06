Araruna rejeita ‘corpo mole’ no São Paulo e vê Petros como referência

Ciente da situação delicada que o clube vive no Campeonato Brasileiro, o versátil Araruna rejeita a possibilidade de haver algum jogador do São Paulo que possa estar descompromissado com os objetivos da equipe na temporada.

Passadas 10 rodadas no torneio nacional, o Tricolor contabiliza apenas 11 pontos e ocupa o 16º lugar, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Segundo o jogador de 21 anos, cria de Cotia, seus companheiros estão engajados na tarefa de fazer o time reagir na competição.

“Aqui dentro vejo todos compromissados, não vejo ninguém treinando só por treinar ou falando mal do outro. Todos sentem as derrotas, ninguém gosta de perder aqui, tanto que tem jogadores que foram campeões em outros clubes. Vejo todos trabalhando forte para reverter essa situação”, assegurou, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, no CCT da Barra Funda.

Nesta manhã, Araruna treinou na ala direita durante o trabalho de finalizações dos atletas considerados titulares, sendo responsável pelos cruzamentos no setor. Volante de origem, ele vê o recém-contratado Petros – que realizou nesta quarta seu primeiro treino no CT – como referência.

“Todo reforço é bem-vindo para ajudar. Acompanhei o Petros quando eu estava na base, é uma referência pra mim, gosto dele, vem pra somar”, afirmou, antes de se colocar à disposição do técnico Rogério Ceni.

“Em relação a lateral e meio, estou sempre trabalhando para ajudar da melhor maneira possível. Eu treino nas duas posições, o Rogério me dá confiança no meio e na lateral. Me sinto confortável nas duas e estou à disposição”, avisou.

Araruna voltou ao time titular do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no último domingo, no Morumbi, depois de se recuperar de uma lesão na coxa, sentida na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em 16 de abril, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista.

Ele deve começar jogando contra o Flamengo, neste domingo, na Ilha do Urubu. “Odeio ficar fora. Por isso eu busquei no meu tratamento voltar além do meu 100%. Meu foco total está aqui no São Paulo”, encerrou.