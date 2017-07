Após venda, São Paulo aposta em Petros e fala em “segurar” jogadores

O São Paulo fez de tudo para manter Thiago Mendes, mas o sonho do atleta em jogar na Europa falou mais alto e o Lille, da França, acertou a sua compra nesta sexta-feira. Por isso, o clube do Morumbi aposta em Petros para preencher a lacuna deixada pelo volante.

“Não é fácil substituir o Thiago. Talvez o Petros seja um jogador que se aproxime mais de suas características. Era um grande jogador que a gente contava. Não dá para dizer que conseguiremos repor. O Petros tem muito potencial para cumprir a função do Thiago no time”, afirmou Vinicius Pinotti, diretor-executivo de futebol, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Com a janela de transferências da Europa aberta, o São Paulo deve receber mais propostas em breve. No entanto, o dirigente afirma que trabalhará para evitar novas saídas do elenco, cuja reformulação está sendo feita em meio à temporada.

“Tivemos outros jogadores fundamentais que manifestaram interesse de sair, mas que aceitaram ficar e hoje estão felizes. Não devemos perder outros atletas nessa condição. Estamos tentando segurar. O São Paulo está pensando no futuro, estamos fazendo um planejamento para que a gente não sofra tanto durante as janelas”, disse o diretor.

Indagado se está temeroso de que o clube vire refém dos jogadores que desejam atuar no exterior, como foi o caso de Thiago Mendes, Pinotti negou e afirmou que os atletas estão motivados com o trabalho de diretoria e comissão técnica.

“Não temos medo porque isso é muito pessoal (opção de sair). O perfil que a gente vem procurando pro São Paulo são jogadores que queiram ter passagem. O Thiago não chegou ontem, já está há três anos. Acreditamos no nosso trabalho, tem muito jogador querendo ficar e vir para cá, outros que não estão aqui e manifestam desejo de vestir nossa camisa. Acreditamos no trabalho que tem sido feito e isso não nos afeta”, encerrou.

Com Thiago Mendes, o São Paulo chega a cinco jogadores vendidos na temporada. No começo do ano, o clube liberou David Neres (Ajax), Lyanco (Torino-ITA), e mais recentemente Luiz Araújo (Lille) e Maicon (Galatasaray).