Veríssimo esquece jogo ruim e vê Santos ‘melhorando a cada jogo’

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, o Santos ainda não convenceu o torcedor. Desorganizado contra o Fogão, o Peixe chegou a ouvir vaias e protestos no Pacaembu antes do tento anotado por Victor Ferraz aos 50 minutos do segundo tempo.

Além disso, o alvinegro também começou mal o Campeonato Brasileiro, conquistando apenas seis pontos em cinco rodadas. Por fim, o time ainda demitiu Dorival Júnior e trouxe Levir Culpi durante a semana. Mesmo com todos esses fatores pesando contra, o zagueiro Lucas Veríssimo entende que a equipe santista vem evoluindo a cada partida.

“Nossa equipe vem melhorando a cada jogo. Ainda estamos aquém do que podemos desempenhar dentro de campo, mas tenho certeza que no decorrer da competição vamos evoluir. Buscaremos essa melhora para o restante do campeonato. Nosso setor defensivo vem atuando bem, inclusive na Libertadores. Além disso, é importante somar pontos no Brasileiro. Como disse o Victor Ferraz: “Por mais que não tenhamos feito uma grande partida, é importante somar”. Tenho certeza que isso pode fazer diferença lá na frente”, disse o defensor.

O próximo desafio do Santos será no domingo, contra o Atlético-PR, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sexta rodada do Brasileirão. O time ainda será dirigido pelo interino Elano. Levir Culpi assumirá na segunda-feira.