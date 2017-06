Vanderlei não se empolga com Seleção e projeta duelo com Atlético-PR

Vanderlei já se tornou unanimidade entre todos os santistas e vem chamando a atenção de torcedores de outros times do Brasil. Impenetrável, o goleiro salvou o Peixe no clássico contra o Palmeiras, na última quarta, na Vila Belmiro, e vem recebendo uma verdadeira campanha pela sua convocação para a Seleção Brasileira. Mesmo assim, o camisa 1 segue com os pés no chão e prefere destacar o trabalho coletivo do alvinegro.

“Não gosto muito de falar isso (Seleção). Tem profissionais competentes que avaliam o desempenho de todos. Temos grandes goleiros aqui e fora do Brasil. Se manter a regularidade, eles vão estar observando. É ter tranquilidade e manter um bom trabalho aqui. Tenho um bom momento individualmente. Mas o que manda é o coletivo. Teremos três competições e todos têm que estar bem”, explicou o arqueiro em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Além da vitória sobre o Verdão, a última quarta-feira também proporcionou ao Santos a possibilidade de conhecer o seu rival nas oitavas de final da Libertadores. Em sorteio realizado em Assunção, no Paraguai, o Peixe descobriu que terá o Atlético-PR como adversário na próxima fase.

Velho conhecido dos torcedores do Furacão, já que é ídolo no rival Coritiba, o goleiro santista ‘esqueceu’ a má fase do time paranaense, que ocupa a lanterna do Brasileiro, e projetou um duelo complicado na competição continental.

“Já joguei vários Atletibas. Lá é sempre difícil. A nova Arena deixa o torcedor bem pertinho do gramado. O gramado sintético pode parecer ruim, mas é bom. Vão ter boas condições para as duas equipe. Eles se recuperaram contra o Galo em um jogo difícil e a atmosfera de Libertadores é diferente. Creio que vai ser bem equilibrado”, concluiu o camisa 1 do alvinegro.

Após a vitória sobre o Palmeiras, o Santos encara a Ponte Preta, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.