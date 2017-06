Timão atrapalha e Santos deve pegar o Fla, pela Copa do Brasil, na Vila

No último dia 5 de junho, o Santos divulgou que iria encarar o Flamengo, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Pacaembu. Porém, o Corinthians atrapalhou os planos da diretoria santista e o duelo contra o Rubro-Negro, no dia 26 de julho, às 21h45 (de Brasília), deve acontecer mesmo na Vila Belmiro.

Na época em que definiu a mudança do local, o Peixe ainda não sabia em qual data o embate aconteceria. E após sorteios na Conmebol e CBF, ficou definido que o Timão também jogará no dia 26 do próximo mês, contra o Patriotas, pela Copa Sul-Americana.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo não libera dois jogos de times rivais na capital no mesmo horário. Por conta disso, a diretoria do Peixe já entrou em contato com a CBF para tentar mudar a data do duelo contra o Flamengo. Porém, os santistas acreditam que a confederação não deve promover a alteração, já que a partida será transmitida pela TV aberta.

Para não deixar a torcida da capital ‘na mão’, o Santos deve mudar para o Pacaembu o jogo contra o próprio Fla, mas pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de agosto.