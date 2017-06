Santos vende ingressos a R$ 10 para duelo contra o Fogão, no Paca

O Santos já começou a vender ingressos para a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar lotar o estádio na capital paulista, o Peixe anunciou que as entradas mais baratas custarão R$ 10 (meia) para os setores do Tobogã e do portão 21

Inicialmente, a comercialização acontece apenas para os associados pelo portal Sócio Rei www.sociorei.com.br.

Para os demais torcedores, as vendas começam na manhã deste domingo no site do Peixe (www.santosfc.com.br), e nas bilheterias do Pacaembu, da Vila Belmiro e dos demais pontos autorizados.

Após o embate contra o Fogão, o Santos voltará ao estádio Paulo Machado de Carvalho no dia 17 de junho, pela oitava rodada do Brasileirão, no duelo com a Ponte Preta, um sábado, às 21h. Já pela Libertadores, o alvinegro deverá voltar ao Paca apenas se chegar na semifinal da competição.

Preços dos Ingressos:

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – tobogã

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – arquibancada família (portão 21)

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia – arquibancadas amarela, verde

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia – arquibancada visitante (portão 22)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira coberta azul

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Santos/SP – Guichês próximos à Portaria 6 e aos Portões 7/8

Pacaembu: Praça Charles Miller s/n – São Paulo – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – Aberto de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. No dia do jogo, das 10 horas até o término do 1º tempo

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15h às 19h00.

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Horário: das 11 às 17h00

Santos Store (São Paulo) – Rua Augusta, 1931 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3064-1574 / (11) 3064-1576 – De segunda a sábado, das 11 às 17h00; domingo, não abre