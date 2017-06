Santos vende 5.500 ingressos para clássico contra o Palmeiras

O Santos já vendeu 5.550 ingressos até esta terça-feira para o clássico contra o Palmeiras, que será na quarta, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O valor mais acessível é de R$ 30 (meia) para as arquibancadas superiores.

A comercialização dos bilhetes para o clássico está acontecendo desde a última sexta-feira através do site do clube. Como o Peixe só vende 11.500 por jogo, ainda restam 6 mil entradas para o embate desta quarta-feira.

Além do duelo contra o Verdão, o alvinegro também iniciou a venda para outros dois jogos de forma simultânea. A estratégia visa tentar melhorar o público nas partidas do Alvinegro. Afinal, na última quarta-feira, contra o Botafogo, no Pacaembu, apenas 12.190 pessoas compareceram, rendendo um lucro de R$ 12 mil, número bem abaixo do esperado.

Valores para Sócios (Santos FC x Palmeiras)

R$ 30,00: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 40,00: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

Valores para não Sócios (Santos FC x Palmeiras):

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 80 (a inteira) e R$ 40 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 100 (a inteira) e R$ 50 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 120 (a inteira) / R$ 60 (a meia)

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Vila Belmiro – Santos/SP – Bilheteria principal (próxima ao Portão 6). Das 10 às 18 horas.

Pacaembu: Praça Charles Miller s/n – São Paulo – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – Das 11 às 17 horas.

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Das 11 às 17 horas, exceto no domingo.

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18 horas. Domingo das 15 às 19 horas.

Loja Santos Store Rua Augusta (São Paulo) – Rua Augusta nº 1931 – São Paulo/SP – de segunda a sábado, das 10 às 17h00. Domingo não abre

Loja Pepino Esportes (Santos) – Rua Oswaldo Cruz Loja 66/95 – Boqueirão – Santos/SP – de segunda a sábado, das 09 às 19h00. Domingo não abre

Teatro – Raul Cortez (São Paulo) – R. Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, São Paulo/SP – de terça a sexta, das 14 às 18h00. Demais dia não abre.

Cabine 765 – Marquês de Itu, 765 – Vila Buarque, São Paulo/SP – de terça a sábado das 11 às 19h00 – Domingo e segunda não abre

Pharmacia & CIA – R. Tucuna nº 302 Pompeia – São Paulo/SP – de terça a sábado das 11 às 19h00 – Domingo e segunda não abre