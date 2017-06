Santos vende 3.350 ingressos para duelo contra o Sport, na Vila

Não será desta vez que o Santos terá a Vila Belmiro lotada em uma partida do Campeonato Brasileiro. Até esta sexta-feira, último dia antes do jogo contra o Sport, neste sábado, às 19h (de Brasília), o clube vendeu apenas 3.350 ingressos para o confronto, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

As entradas mais baratas estão custando R$ 20 (meia) para as arquibancadas. Nenhum setor do estádio ficou esgotado até esta sexta. A venda para sócios continua, pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br), até às 15h.

Neste sábado, a comercialização acontece na Vila Belmiro, das 9h até o término do 1º tempo. Além disso, quem não for associado também pode comprar os bilhetes no site oficial do Santos (www.santosfc.com.br) até às 15h.

Confira as opções de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 40,00 (a inteira e R$ 20,00 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 80 (a inteira) e R$ 40 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 100 (a inteira) / R$ 50 (a meia)