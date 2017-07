Santos treina sem sete titulares e deve poupar contra o Atlético-GO

O Santos não deve ter o time completo para encarar o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes do duelo, nesta sexta-feira, o técnico Levir Culpi não contou com sete titulares.

Lucas Veríssimo, Jean Mota, Leandro Donizete, Renato, Lucas Lima, Copete e Bruno Henrique ficaram fora da atividade realizada no CT Serrinha, do Goiás. Desgastados, os atletas ficaram fazendo apenas atividades na academia.

Preocupado com as condições físicas dos jogadores, Levir quer deixar o time 100% para a ‘decisão’ diante do Atlético-PR, na próxima quarta-feira, na Vila Capanema, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

Porém, a única ausência certa é a de Victor Ferraz. O lateral-direito foi dispensado do jogo pela comissão técnica para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho em São Paulo. Com isso, Daniel Guedes deve receber uma oportunidade entre os titulares.

Em contrapartida, Thiago Maia retorna ao time. Recuperado de um virose, o volante viajou para se encontrar com o elenco em Goiânia e será titular neste sábado. Por conta do problema, o jovem de 20 anos não esteve presenta na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira, na Ilha do Urubu. Leandro Donizete atuou ao lado de Renato no revés para os cariocas.

Caso os titulares não apresentem melhora na condição física, o Peixe deve entrar em campo neste sábado com: Vanderlei, Daniel Guedes, Noguera, David Braz e Caju; Yuri (Alison), Thiago Maia e Vitor Bueno; Vladimir Hernández, Arthur Gomes (Thiago Ribeiro) e Kayke.