Santos tenta ‘barrar’ ida de Geuvânio ao Fla; Rubro-Negro deve ignorar

Santos e Flamengo irão se enfrentar nas quartas de final da Copa Brasil, ainda sem datas definidas. Antes disso, porém, as equipes estão travando um duelo nos bastidores. Isso porque o Rubro-Negro está muito próximo de anunciar a contratação de Geuvânio. Mas se depender do Peixe, o atacante, revelado nas categorias de base do alvinegro, não irá para o Rio de Janeiro tão cedo.

O jovem de 25 anos, que estava no Tianjin, da China, já tem acerto com o Flamengo para empréstimo de 18 meses, mas segundo o presidente santista Modesto Roma, uma cláusula de exclusividade irá impedir o acordo.

“O Santos não tem prioridade (para repatriar Geuvânio). O Santos tem exclusividade, que é diferente. Tem uma cláusula contratual na venda que, em caso de volta do Geuvânio para o Brasil, ele, obrigatoriamente, tem que voltar para o Santos. Não tem multa, é cláusula pétrea do contrato. O Santos tem interesse sim. O Geuvânio interessa a qualquer clube, é um craque. Não é questão de acreditar ou não acreditar (que Geuvânio vá defender o Flamengo). Eu tenho no contrato uma cláusula de exclusividade do Santos. Se houver uma vontade, mesmo assim, de contratar, nós vamos seguir os caminhos jurídicos competentes nesse sentido”, explicou o mandatário do Peixe em entrevista à Rádio Globo.

Apesar desse empecilho, o Flamengo não deve desistir da contratação de Geuvânio. O Rubro-Negro desconsidera o suposto risco imposto pela questão contratual da venda santista sobre o jogador, acreditando ser um problema apenas entre Santos e Tianjin.